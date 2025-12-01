Lecce tifosi armati di bastoni e casco assaltano la Tangenziale Est per agguato al pullman del Torino

Due tifosi leccesi fermati dalla Polizia per porto di armi dopo il match Lecce-Torino: trovati con bastoni e casco, rischiano il D.A.S.P.O. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lecce, tifosi armati di bastoni e casco assaltano la Tangenziale Est per agguato al pullman del Torino

Approfondisci con queste news

I tifosi del Lecce all'uscita dallo stadio commentano la bella vittoria contro il Torino. Video di Matteo Bottazzo per Tornelli & Ritornelli, il format video di Nuovo Quotidiano di Puglia #Lecce #calcio #Torino #tifosi - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Lecce senza tifosi per Paparelli: cosa è successo ift.tt/IztqQHT Vai su X

Lecce, volto coperto e armati di bastoni si aggiravano in zona stadio: due denunce della Polizia di Stato - I due leccesi, un 35enne e un 43enne, facevano parte di un gruppo più numeroso segnalato al 112 mentre a piedi si avvicinavano alla zona dove sarebbe passato bus del Torino a fine partita ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Lecce, tifosi armati di bastoni e casco assaltano la Tangenziale Est per agguato al pullman del Torino - Due tifosi leccesi fermati dalla Polizia per porto di armi dopo il match Lecce- Come scrive virgilio.it

Volto coperto e bastoni: fermati due tifosi dopo Lecce-Torino - Torino, un episodio rischiava di trasformarsi in un vero e proprio assalto organizzato, ma l'intervento delle autorità ha evitato il peggio. pianetalecce.it scrive

Trovati con bastoni e volto coperto dopo Lecce-Torino: fermati in due - Intervento della Polizia in via Carlo Goldoni dopo le segnalazioni al 112. Si legge su leccesette.it

Attendono tifosi avversari con bastoni e volto travisato: interviene la polizia, due denunce - È accaduto ieri al termine della partita di serie A tra Lecce e Torino: i giovani si stavano recando verso la tangenziale Est col probabile intento di intercettare i mezzi che trasportavano i sostenit ... Scrive lecceprima.it

Passamontagna e bastoni per un agguato ai tifosi granata? due denunce - Poteva trasformarsi in un vero e proprio assalto organizzato, uno scontro in piena regola a pochi minuti dalla fine della partita. trnews.it scrive