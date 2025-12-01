Leao al Max da punta | così il Milan può tutto

Dal Leao “Meraviglião“ dei vecchi tempi a un Rafa al Max. Trasformazione allegriana pienamente in atto. Con profitto evidente. Nelle ultime 7 gare di campionato, 5 gol (con un assist). E ancora: contro la Lazio 5 tiri totali e 3 in porta, nonostante sia stato il più pressato dai biancocelesti. In più: giocatore dalla velocità media più alta (19,7 chilometri orari) e dallo sprint più rapido (28,3 chilometri orari) tra i rossoneri. Il 26enne, la scorsa stagione, era arrivato a quota 5 centri in campionato solo a febbraio. E a San Siro, in Serie A, aveva digiunato per ben 512 giorni prima di riannodare il filo con Stefano Pioli (ultima rete, prima della doppietta alla Fiorentina, nel giorno dell’addio dell’uomo dell’ultimo scudetto, contro la Salernitana). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Leao al Max da punta: così il Milan può tutto

