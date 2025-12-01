Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 1 dicembre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 1 dicembre 2025 Ariete Benvenuto dicembre, mese intenso e speciale, pieno di ricorrenze, dalla festa della luce il 13 al solstizio d'inverno il 21, dal Natale all'universale fine dell'anno. Una scorpacciata. Con la sua magia rinnovativa unisce popoli e culture. Insomma è tanta roba. E comincia di lunedí con Luna nel segno, siete protagonisti indiscussi, pieni di spirito d'iniziativa e Venere e Marte in Sagittario aggiungono passione e audacia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
