Campioni affermati, dirigenti di lungo corso e giovani promesse: tutti hanno tenuto alto il nome di Prato e della provincia e per questo hanno ricevuto l’altra sera in Comune le benemerenze del Coni. A fare da padrone di casa, il delegato provinciale del Coni Massimo Taiti, insieme al presidente regionale del Comitato Olimpico Simone Cardullo. Tra i presenti anche Rita Pieri e Luca Vannucci (entrambi in veste di fiduciari del Coni), la deputata di FI Erica Mazzetti e il sindaco di Poggio Riccardo Palandri. A premiazioni in corso è arrivata anche la presidente del Prato, Asmaa Gacem, rimarcando la volontà della proprietà di portare la società biancazzurra sui palcoscenici che "merita una città di 200mila abitanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le stelle del nostro sport. Ecco i premiati dal Coni