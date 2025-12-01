Le sneaker uomo in uscita a dicembre 2025 entrano di diritto nella tua wish list dei regali

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dicembre è senz'altro tra i mesi d'oro per le sneaker uomo, ed è presto detto scrollando qui sotto. Con i regali di Natale e tutte le celebrazioni annesse all'orizzonte, un paio di scarpe da ginnastica rientrano al 100% nelle wish list di tutti noi. La tendenza delle release dell'ultimo mese dell'anno? Nostalgia pura per gli anni 2000 e i Novanta, le zip come sostitute delle stringhe, i colori accesi e brillanti come in un film di fantascienza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le sneaker uomo in uscita a dicembre 2025 entrano di diritto nella tua wish list dei regali

Altre letture consigliate

NEW COLLECTION WINTER 2025/26 SCARPACCIE UOMO GALAXY LOGO LA TOP SNEAKER DI SEMPRE BRAND EA7 EMPORIO ARMANI 7 Sarzana via Marconi 28PiazLuni 3938873514 whatsapp ZTL Aperta mattino ore 8-14 SOLO COSE - facebook.com Vai su Facebook

Nike e Bode sono pronte a regalarci una serie di nuove sneaker da paura - Senza Nike e Bode Rec e la loro reinterpretazione della Astrogabber tutte le classifiche di fine dicembre sulle migliori sneaker del 2024 non avrebbero potuto essere complete. Riporta gqitalia.it

Le migliori sneaker uomo slip-on, perché un'estate senza lacci è sicuramente la scelta giusta - on, in quanto scarpe da ginnastica semplicemente perfette da indossare durante i mesi estivi. Come scrive gqitalia.it