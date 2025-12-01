Le scuole del settore turistico puntano sull' inglese

Firenze, 1 dicembre 2025 - Riparte “Advantage al British”, il programma di The British Institute of Florence con il patrocinio del Comune di Firenze, pensato per rafforzare l’occupabilità e ampliare le opportunità di vita delle studentesse e degli studenti fiorentini delle scuole del settore turistico-alberghiero. L’iniziativa offre percorsi, gratuiti, dedicati all’apprendimento dell’inglese e alla preparazione alle certificazioni Cambridge.  La prima fase del progetto, avviata nell’autunno 2022 e conclusa nel febbraio 2025, ha coinvolto due scuole del settore turistico-alberghiero, l’Ipsseoa Aurelio Saffi e l’Ipa Buontalenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

