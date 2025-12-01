Le reazioni per la scomparsa di Nicola Pietrangeli | messaggi di Binaghi Fognini Barazzutti e del mondo dello sport
Una notizia che rattrista e non lascia indifferenti quella della morte di Nicola Pietrangeli a 92 anni. Un icona per il tennis e lo sport italiano, primo azzurro a vincere uno Slam, ricordando le due affermazioni al Roland Garros nel 1959 e nel 1960, torneo nel quale si è spinto in finale anche nel 1961 e nel 1964. Punte di rendimento di una carriera in cui sono 67 i tornei messi in bacheca, tra cui il doppio successo negli Internazionali d’Italia, nel 1957 e nel 1961, e i tre sigilli nel Principato di Monaco (1961, 1967 e 1968). Unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, detentore del primato mondiale di partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12) in Coppa Davis, Pietrangeli ha sempre avuto un rapporto speciale con la competizione per nazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
