le ragioni per cui la russia trova ancora utile continuare la guerra

«In generale, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi.» Così Vladimir Putin ha descritto il disastro siriano della Russia nel dicembre 2024, dopo che Bashar al-Assad – un dittatore che il Cremlino aveva sostenuto per decenni – era stato rovesciato. Quell’“in generale” stava facendo un lavoro enorme per Putin, che, nella più antica tradizione di zar e commissari, presentava una sconfitta come se fosse una vittoria. Lo stesso Vladimir Putin, ricercato per crimini di guerra, ogni giorno si sveglia davanti a una scelta binaria: continuare la guerra di aggressione contro l’Ucraina o porvi fine. Negli ultimi undici anni ha scelto la prima opzione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

