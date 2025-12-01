Le previsioni meteo di oggi 1 dicembre ad Avellino
A Avellino oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 0.9mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
