le preoccupazioni di mattarella per la mancanza di una difesa comune europea

Sergio Mattarella, ha evidenziato durante l’incontro con i partecipanti al forum di dialogo Italia-Spagna le conseguenze della mancanza di una difesa comune europea, sottolineando come questa situazione «manifesta tutte le drammatiche conseguenze dell’inazione nel processo di integrazione». Mattarella ha parlato di «ritardo» nel completamento di questa forma di cooperazione militare tra Paesi membri, richiamando l’attenzione sull’urgenza di rafforzare l’integrazione nel settore della sicurezza. Meloni: «Mosca offra un contributo al processo negoziale». Intanto Giorgia Meloni ha partecipato a un colloquio telefonico con il presidente ucraino Zelensky e altri leader europei, con l’obiettivo di fare il punto sugli sviluppi della pace in Ucraina dopo gli incontri in Florida tra le delegazioni statunitense e ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

