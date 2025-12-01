GIULIANI 6 Dice di no a Stefanoni in due circostanze. ACCARDI 5 Perde un paio di palloni sanguinosi nel primo tempo. GENNARI 5,5 Si fa prendere in controtempo da Banfi sullo 0-1, ma è tra gli ultimi a mollare. CUOMO 5,5 Stefanoni gli crea qualche problema. KHARMOUD 5,5 Prestazione inefficace (dal 24’ st BOSCHETTI 6 In campo quando la gara è di fatto già finita). BIAGI 6 Inizia a rilento, poi sale d’intensità. Vicino al gol nella ripresa. MALDONADO 6 Pennella un paio di punizioni da cui nascono azioni pericolose. In dieci il suo apporto cala (dal 12’ st ALLUCI 6 Subentra col piglio giusto e prova a incidere). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Accardi disattento. Montalto non si vede. Biagi, Maldonado e Russo si salvano