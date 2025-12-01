le ottiche sulla finanza e i giudici la lettura di sisci

Il sistema bancario fondato in Italia dopo la Seconda guerra mondiale aveva due finalità e due bastioni. Le finalità erano quelle di servire l’industria pubblica e privata da rifondare dopo i disastri del conflitto. I bastioni erano la convergenza di forze liberali e cattoliche che escludevano metodicamente l’opposizione dei comunisti. Questi ultimi, d’altra parte, non erano interessati a entrare nella gestione della finanza capitalista perché sognavano il cambiamento radicale del Paese. Bastioni e finalità trovavano una sintesi nell’impianto che faceva capo a Mediobanca e alle assicurazioni generali, con il loro “salotto buono” milanese. 🔗 Leggi su Formiche.net

