Le ottiche sulla finanza e i giudici La lettura di Sisci
Il sistema bancario fondato in Italia dopo la Seconda guerra mondiale aveva due finalità e due bastioni. Le finalità erano quelle di servire l’industria pubblica e privata da rifondare dopo i disastri del conflitto. I bastioni erano la convergenza di forze liberali e cattoliche che escludevano metodicamente l’opposizione dei comunisti. Questi ultimi, d’altra parte, non erano interessati a entrare nella gestione della finanza capitalista perché sognavano il cambiamento radicale del Paese. Bastioni e finalità trovavano una sintesi nell’impianto che faceva capo a Mediobanca e alle assicurazioni generali, con il loro “salotto buono” milanese. 🔗 Leggi su Formiche.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
RTMweb. . Sava. Finanza agevolata e sviluppo del territorio: confronto tra istituzioni tecnici imprese e banca Un’occasione di confronto preziosa, capace di mettere in rete competenze e visioni diverse, con un obiettivo comune: favorire la crescita economica e - facebook.com Vai su Facebook
In corso a Milano il #FinanceDay Italia, organizzato da #Innexta con #Unioncamere e la Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi. In tema di #finanzacomplementare, il presidente di Unioncamere Andrea Prete ha evidenziato come "lo sviluppo Vai su X
Le ottiche sulla finanza e i giudici. La lettura di Sisci - Il sistema bancario fondato in Italia dopo la Seconda guerra mondiale aveva due finalità e due bastioni. Lo riporta formiche.net