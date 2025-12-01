Le opere d' arte sono in frigo accanto alle torte

Come una mostra d'arte può salvare la memoria dei luoghi ed essere strumento di rigenerazione. Anche così si tornano a valorizzare le città.

Dai treni alle opere d'arte, le proposte più interessanti del #BlackFriday per chi ama costruire, giocare ed esporre

Le opere d'arte sono in frigo, accanto alle torte - Come una mostra d'arte può salvare la memoria dei luoghi ed essere strumento di rigenerazione.

"Birkenstock non sono opere d'arte"/ Per la Corte Federale Tedesca si possono imitare - La Corte Federale tedesca ha statuito che gli iconici sandali non sono opere d'arte.

Le Birkenstock non sono opere d'arte uniche: ora si potranno vendere anche le imitazioni - I sandali Birkenstock non sono opere d'arte uniche: questa la decisione della Corte Federale di giustizia tedesca che ha posto fine a una battaglia legale che proseguiva dal marzo 2023.