Le nozze di Alfonso Signorini Ho fatto coming out con il cardinale Martini La risposta spiazzante

Un debutto e un annuncio. Per la prima volta Alfonso Signorini si presenta come romanziere con una storia d’amore e di passione totalizzante tra due ragazzi di diversa estrazione sociale. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Le nozze di Alfonso Signorini. "Ho fatto coming out con il cardinale Martini". La risposta spiazzante

Leggi anche questi approfondimenti

Alfonso Signorini a Verissimo svela i retroscena sulle future nozze con il compagno Paolo Galimberti. Cosa ha raccontato ? - facebook.com Vai su Facebook

Alfonso Signorini: «Ho fatto coming out molto tardi, a 30 anni e l'ho fatto con il cardinal Martini. Il matrimonio con Paolo? Voglio sentirmi al sicuro nel cuore e anche ... - Ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" per presentare il suo primo romanzo, "Amami quanto io t’amo", il conduttore ha ricordato uno dei momenti più intensi della sua vita ... Riporta msn.com

Alfonso Signorini: “Ho fatto coming out di fronte al cardinal Martini” - Alfonso Signorini parla del suo coming out a Che Tempo Che Fa, svelando il dialogo toccante con il cardinal Martini e il sostegno ricevuto. Come scrive msn.com

Alfonso Signorini annuncia le nozze: nel 2027 sposerà Paolo dopo 25 anni d’amore - Una promessa che arriva con il peso dolce del tempo: Alfonso Signorini ha scelto il salotto di Verissimo per mettere in chiaro il suo futuro sentimentale. Da giornalelavoce.it

Che Tempo Che Fa, Alfonso Signorini: "Ho fatto coming out con il cardinal Martini" - Alfonso Signorini ha raccontato a Che tempo che fa del suo coming out e del dialogo toccante avuto anni fa con il Cardinal Martini. serial.everyeye.it scrive

Alfonso Signorini si sposa: l’accordo matrimoniale svelato a Verissimo - Alfonso Signorini a Verissimo svela dettagli sulle sue nozze con Paolo Galimberti. mondotv24.it scrive

Signorini e l'intervista su Chi: "Mi manca fare tv. L'amore con il mio compagno Paolo l'ho costruito giorno dopo giorno" - Tra i protagonisti della copertina del nuovo numero di Chi (oltre a Federica Panicucci, Raoul Bova, Rocìo e la sua amicizia speciale e Max Giusti) c'è anche Alfonso Signorini. Segnala today.it