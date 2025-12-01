Le notizie più importanti di oggi 1 dicembre 2025 a Latina e in provincia
Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco in breve un riepilogo di questa giornata di lunedì 1 dicembre attraverso il racconto dei fatti principali che hanno interessato il territorio pontino.- Qualità della vita, Latina scende ancora: è 83esima in Italia. La provincia pontina perde sei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Almanacco 01/12/2025 Eventi storici, notizie, curiosità, i Santi del giorno e gli avvenimenti più importanti della data di oggi. - facebook.com Vai su Facebook
Erano attesissime e sono arrivate news importanti dalle conferenze stampa di oggi. Guarda cosa è stato detto e le probabili formazioni sulla nostra pagina Vai su X
Garlasco, nuovo round su pc e cellulari di Venditti: l'inchiesta bussa a Milano - Al Riesame il nuovo round tra accusa e difesa per cercare le prove della corruzione sul caso Garlasco nei telefonini. Secondo iltempo.it