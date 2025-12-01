Le notizie più importanti di oggi 1 dicembre 2025 a Latina e in provincia

Latinatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco in breve un riepilogo di questa giornata di lunedì 1 dicembre attraverso il racconto dei fatti principali che hanno interessato il territorio pontino.- Qualità della vita, Latina scende ancora: è 83esima in Italia. La provincia pontina perde sei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Garlasco, nuovo round su pc e cellulari di Venditti: l'inchiesta bussa a Milano - Al Riesame il nuovo round tra accusa e difesa per cercare le prove della corruzione sul caso Garlasco nei telefonini. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Notizie Pi249 Importanti Oggi