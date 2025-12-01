Le notizie più importanti di oggi 1 dicembre 2025 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco in breve un riepilogo di questa giornata di lunedì 1 dicembre attraverso il racconto dei fatti principali che hanno interessato il territorio pontino.- Qualità della vita, Latina scende ancora: è 83esima in Italia. La provincia pontina perde sei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it