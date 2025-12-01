Le notizie di scienza della settimana

I gatti domestici, le foreste africane, un naso artificiale, l’atmosfera di Marte: l’attualità scientifica, in breve. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le notizie di scienza della settimana

Approfondisci con queste news

Un convegno promosso dal Rotary Club per costruire inclusione: un viaggio tra scienza, testimonianze e prospettive future per raccontare le infinite sfumature dello spettro autistico.... #news #notizie #molise #agnone #autismo #rotaryclub - facebook.com Vai su Facebook

LEGGI QUI: primapavia.it/attualita/un-a… #TeatroFraschini #SanMatteoPavia #Pavia #Scienza #Poesia #Cura #Riparare #Notizie #News Vai su X

A Pechino e Hangzou la settimana Cina-Italia coordinata da Città della Scienza - Sottoscritti accordi tra università, centri di ricerca e imprese dei due paesi per dare slancio all'innovazione e costruire un futuro sostenibile ... Lo riporta rainews.it

Meteo a Napoli e in Campania, le previsioni della prossima settimana: in arrivo nuove piogge - Sono destinate nuovamente a peggiorare le condizioni meteorologiche in Campania, dopo la parentesi soleggiata di questo fine settimana. Riporta msn.com