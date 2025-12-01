Le New Balance 576 Made in Japan portano le dad shoe nel mondo del lusso
Le nuove New Balance 576 Made in Japan sono un esercizio di artigianalità così precisa che, a tratti, ci dimentichiamo di trovarci davanti a una sneaker. Ciò che il marchio statunitense, insieme ai suoi partner giapponesi, è riuscito a ottenere è una vera lezione di design: un ibrido perfetto tra calzatura di lusso e sneaker storica, eseguito con una serietà che sfiora il cerimoniale. Questa non è semplicemente una versione premium. È una reinterpretazione totale di ciò che può essere una New Balance 576 e, allo stesso tempo, una pura difesa dello spirito originale del modello. Per capirne l’importanza bisogna ricordare che la 576, nata nel 1988, è una delle silhouette più amate di New Balance: una scarpa da corsa versatile, robusta, pensata per essere la compagna di battaglia nel quotidiano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
