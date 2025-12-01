Le lucine di Natale 2025 a Leggiuno | date orari percorso e mercatino
Leggiuno (VA), 1 dicembre 2025 – Oltre un milione di luci led lungo un percorso immaginifico di oltre un chilometro. Il borgo di Leggiuno, nel Varesotto, torna ad essere protagonista per le feste. L'accensione delle luci avverrà da sabato 6 dicembre fino al 6 gennaio e grazie al team di Lino Betti, ideatore dell'evento, La magia del Natale coinvolgerà tutto il paese: case, vie, strade, piazze, un intero centro storico, è pronto ormai a vestirsi a festa. Oltre un milione di luci led. Con il Patrocinio del Comune, Leggiuno si vestirà di oltre un milione di luci led: una sinfonia di colori luminosi, nel buio dell’inverno, che accordati insieme danno vita a incredibili installazioni, realizzate interamente a mano dal team di Lino Betti, ideatore dell'evento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
