Le Lanterne della Solidarietà Negozianti del centro uniti per l’Unicef | 400 donazioni

La luce di tante lanterne, per tanti gesti di solidarietà. Ieri in piazza del Comune l’atto conclusivo del progetto Lanterne della Solidarietà, promosso insieme da Confcommercio e Confesercenti per sostenere le attività dell’ Unicef. L’iniziativa in queste settimane ha coinvolto 39 negozi e locali del centro, che hanno scelto di sostenere Unicef attraverso la vendita delle lanterne, con una donazione simbolica di tre euro. Un contributo semplice ma significativo, destinato ai programmi che l’organizzazione internazionale porta avanti contro la malnutrizione. Le lanterne sono state vendute nel mese di novembre, anticipando il clima natalizio nel centro storico, unendo accoglienza commerciale e beneficenza: l’incasso è stato di circa 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

