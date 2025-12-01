Le interviste Menichini | Non meritavamo questa sconfitta

Leonardo Menichini si sforza di apparire tranquillo, ma perdere in questo modo non è certo una cosa facile da digerire. "E’ una sconfitta immeritata – comincia il tecnico del Pontedera – perché nel primo tempo non abbiamo subito niente. Anzi, abbiamo fatto 6 tiri in porta, 13 recuperi nella metà campo avversaria, abbiamo creato, abbiamo chiuso il Carpi, ma non siamo riusciti a metterla dentro. E questo è stato il nostro principale cruccio. Ma nonostante tutto non meritavamo al 96’ di prendere gol". L’allenatore granata cerca la parte buona della infruttuosa serata, la prestazione: "Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, perché ho visto che questa squadra ha i mezzi per salvarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

