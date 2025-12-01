Le grandi manovre di Pier Silvio | un ufficio davanti al Nazareno per scendere in campo ma Marina frena
L’indiscrezione è ghiotta e arriva da un cronista solitamente ben informato come Ilario Lombardo de La Stampa: Pier Silvio Berlusconi prepara le grandi manovre a Roma per scendere in campo come ha fatto il padre. Le indiscrezioni de La Stampa sul trasloco di Dudi Berlusconi a Roma. In Largo del Nazareno, davanti alla sede nazionale del Pd il secondogenito del fondatore di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, scomparso nel giugno 2023, sta facendosi allestire la sua sala operativa romana. Là davanti hanno sede gli uffici Mediaset e questa collocazione, apre a suggestioni politiche inevitabili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il dopo-voto regionale apre le grandi manovre nel Pd per le comunali di Avellino in calendario a primavera 2026. Nicola Giordano chiede le Primarie di coalizione per il candidato sindaco. #itv - facebook.com Vai su Facebook
Grandi manovre Meloni al Quirinale, dall’elezione all’acclamazione diretta Di @peraltro linkiesta.it/2025/11/meloni… via @Linkiesta Vai su X
Grandi manovre. A Calenda piace l’azzurro: "Ma restiamo equidistanti" - Il leader di Azione alla festa dei giovani di Forza Italia condivide molti temi "Peggio del M5s c’è solo Trump". Si legge su quotidiano.net
Le grandi manovre in vista delle regionali di ottobre - Le grandi manovre in vista delle regionali di ottobre Nel centrosinistra il campo largo si restringe con l'addio del leader di Azione Carlo Calenda. rainews.it scrive
Grandi manovre alla Paganelli. Progetto ’Modena Biennale’ - Notizia primaria la mancata conferma del manager Domenico Pisano dopo un percorso tecnico 2025 positivo. Secondo ilrestodelcarlino.it