Le grandi manovre di Pier Silvio | un ufficio davanti al Nazareno per scendere in campo ma Marina frena

L’indiscrezione è ghiotta e arriva da un cronista solitamente ben informato come Ilario Lombardo de La Stampa: Pier Silvio Berlusconi prepara le grandi manovre a Roma per scendere in campo come ha fatto il padre. Le indiscrezioni de La Stampa sul trasloco di Dudi Berlusconi a Roma. In Largo del Nazareno, davanti alla sede nazionale del Pd il secondogenito del fondatore di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, scomparso nel giugno 2023, sta facendosi allestire la sua sala operativa romana. Là davanti hanno sede gli uffici Mediaset e questa collocazione, apre a suggestioni politiche inevitabili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

