Le frasi di Albanese imbarazzano Bologna | No alla cittadinanza
Fanno discutere le parole della relatrice Onu dopo il raid alla Stampa: dal sindaco ai consiglieri del Pd. E la Lega chiede la revoca. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Le sinistre italiane hanno conferito a Francesca Albanese le cittadinanze onorarie e l’hanno ospitata con tutti gli onori alla camera dei deputati. Oggi questa donna, con frasi sediziose, arriva addirittura a giustificare l’assalto alla redazione della Stampa, nel sil - facebook.com Vai su Facebook
Cittadinanza onoraria ad Albanese, malumori dopo le ultime dichiarazioni - Crescono i dissensi anche nella maggioranza Pd e vanno avanti le polemiche dopo le frasi successive all'assalto a "La Stampa" ... Lo riporta rainews.it
Caso Albanese, parlano Lafram, Corrado: "Condanna ferma della violenza, ma il suo lavoro resta fondamentale" | VIDEO - Il presidente dell’Ucoii l’eurodeputata dem che erano sulla Flotilla: "Lei si merita la cittadinanza onoraria" ... Lo riporta bolognatoday.it
Bufera su Albanese, anche il Pd prende le distanze: “Le parole sull’attacco ai giornalisti incompatibili con la cittadinanza” - E intanto centrodestra e civici tornano alla carica in Consiglio: “Non merita l’onorific ... Si legge su msn.com