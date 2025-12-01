Le ferie di Conte da caso nazionale a formula magica per aumentare la produttività sul lavoro

Manca poco e si dirà che Antonio Conte ha rivoluzionato il mercato del lavoro. O meglio, ha trovato la via per aumentare la produttività. Che poi, non è nessuna scoperta sensazionale. Lo è solo per l’Italia e in particolare per l’Italia calcistica. Adesso pare che la stagione del Napoli sia svoltata grazie a quei quattro cinque giorni di permesso torinese vissuti da Conte che è rimasto a casa mentre il grosso della truppa era in Nazionale. Quei giorni permesso, o ferie fate voi, erano diventati la prova inoppugnabile che più di qualcosa si era rotto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

