Le dichiarazioni infelici di Francesca Albanese e le infatuazioni della stampa per certi personaggi
Le dichiarazioni di Francesca Albanese a proposito dell’assalto dei manifestanti filopalestinesi alla redazione della Stampa hanno sollevato comprensibile indignazione e incomprensibile stupore. Dopo avere premesso, ovviamente, di condannare l’episodio, la relatrice speciale dell’Onu sui territori occupati ha espresso infatti l’auspicio che «questo sia anche un monito alla stampa», immagino con la minuscola. Sul merito della questione, non insulterò l’intelligenza dei miei lettori mettendomi a spiegare perché sia un’affermazione intollerabile. Quanto a colei che l’ha pronunciata, ho già detto qui, in più occasioni, cosa ne penso (e anche, più recentemente, in una delle mie letterine settimanali ). 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Approfondisci con queste news
Un titolo che è una dichiarazione di poetica, uno specchio fedele delle contraddizioni del presente: “Bellissimi e infelici” è il nuovo album di Mariano Casulli, pubblicato venerdì scorso su tutte le piattaforme digitali per Needa Records / Altafonte. Nel panorama - facebook.com Vai su Facebook
Critiche a Francesca Albanese: Il dibattito sulla cittadinanza onoraria a Bologna - Il dibattito riguardante la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese si intensifica a seguito delle sue recenti dichiarazioni critiche nei confronti del quotidiano La Stampa. Come scrive notizie.it
Cittadinanza onoraria ad Albanese, malumori dopo le ultime dichiarazioni - Crescono i dissensi anche nella maggioranza Pd e vanno avanti le polemiche dopo le frasi successive all'assalto a "La Stampa" ... Segnala rainews.it
Francesca Albanese: “Assalto alla redazione della Stampa? Condanno ma sia monito”. Lega e FdI: “Dichiarazioni inquietanti e gravissime” - Ricostruire la giustizia”, evento organizzato dal Global Movement to Gaza ... Lo riporta blitzquotidiano.it