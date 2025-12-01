Le dichiarazioni di Francesca Albanese a proposito dell’assalto dei manifestanti filopalestinesi alla redazione della Stampa hanno sollevato comprensibile indignazione e incomprensibile stupore. Dopo avere premesso, ovviamente, di condannare l’episodio, la relatrice speciale dell’Onu sui territori occupati ha espresso infatti l’auspicio che «questo sia anche un monito alla stampa», immagino con la minuscola. Sul merito della questione, non insulterò l’intelligenza dei miei lettori mettendomi a spiegare perché sia un’affermazione intollerabile. Quanto a colei che l’ha pronunciata, ho già detto qui, in più occasioni, cosa ne penso (e anche, più recentemente, in una delle mie letterine settimanali ). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Le dichiarazioni infelici di Francesca Albanese, e le infatuazioni della stampa per certi personaggi