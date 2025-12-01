Le case famiglia? Un business Lo dico da ex giudice minorile

Francesco Morcavallo: «Le autorità non possono intervenire sullo stile di vita se non limita la libertà altrui, altrimenti è Stato etico. Le strutture che ospitano bimbi hanno un giro di miliardi». Lei ora è avvocato dopo essersi occupato di minori in quanto magistrato, giusto? «Ho lasciato la magistratura nel 2013». Si fa un gran parlare di riforma della giustizia, lei che idea si è fatto? «La riforma della giustizia sul tema della giustizia dei minori è marginale. In Italia la riforma della giustizia civile avrebbe bisogno di scelte coraggiose, tipo decongestionare l’attività dei tribunali». 🔗 Leggi su Laverita.info

