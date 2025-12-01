Tempo di lettura: < 1 minuto Si è chiusa l’avventura di mister Alessandro Bruno sulla panchina del Latina con il club ciociaro che ha annunciato l’esonero del tecnico beneventano. Fatale il quarto ko di fila che ha fatto arrivare ad otto la striscia di partite senza vittorie per i pontini. Da qui la scelta di provare a dare una scossa all’ambiente con la separazione da mister Bruno. Il Latina sta vagliando diversi nomi per il suo successore ma in pole position ci sarebbe Michele Pazienza, esonerato nelle settimane scorse dalla Torres e ancora sotto contratto con il club sardo. “Il Latina Calcio 1932 – si legge nella nota – comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra, Alessandro Bruno, e il suo vice, Antonio Piccolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Le altre di C, Latina: il quarto ko di fila costa l’esonero al tecnico Bruno