Le 10 mostre da non perdere nelle Marche a dicembre
In regione non mancano le esposizioni da visitare nelle giornate invernali: dalle sale del Castellare di Palazzo Ducale di Urbino a Palazzo dei Priori di Fermo fino alla Rocca Roveresca di Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
