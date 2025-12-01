Lazio silenzio stampa dopo il rigore negato a Milano | Lotito valuta una risposta forte del club
Lazio, rigore non concesso a San Siro: biancocelesti senza dichiarazioni, Claudio Lotito pensa a una presa di posizione Dopo l’episodio del rigore non concesso a San Siro per il presunto fallo di Marusic, la Lazio ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ufficiali. L’unico segnale è arrivato da un post su Instagram con l’azione incriminata e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
