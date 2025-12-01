Lazio-Milan niente conferenza stampa per mister Allegri | il programma della vigilia

Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, non terrà la conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, così come avviene solitamente prima di ogni match. Ecco, invece, il programma dell'allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

