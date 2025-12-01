Lazio-Milan arbitro Guida | ecco i precedenti con le due squadre Al VAR ci sarà …

Marco Guida, classe 1981, della Sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), dirigerà giovedì 4 dicembre Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026 in programma alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lazio-Milan, arbitro Guida: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR ci sarà …

Gianluca Rocchi analizza il caso nel finale infuocato della gara Milan-Lazio vinta 1-0 dai rossoneri sabato sera a San Siro. Il Corriere dello Sport scrive che il designatore arbitrale della Serie A era mortificato e ha dato una risposta al club del presidente Cl

Il Milan negli scontri diretti 1-0 Bologna ? 2-1 Napoli ? 0-0 Juventus 1-1 Atalanta 1-0 Roma ? 0-1 Inter ? 1-0 Lazio ? Al ritorno più gare in trasferta ma la marcia è netta

