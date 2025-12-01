Lavoro e impegno sociale Esperto d’arte da sempre Una vita con Gianna e la galleria

Commerciante, amante dell’arte e impegnato nel sociale. Franco Giorgi, 74 anni, pensionato, è stato trovato morto ieri nella sua abitazione di via Orsini, a Gavinana, insieme alla moglie Gianna Di Nardo, 68 anni, dipendente pubblica in pensione, anche lei ritrovata priva di vita. Una coppia di lunghissima data, ricordano i vicini, con un figlio, Tommaso, ormai grande, 35 anni, e indipendente che vive in zona Campo di Marte. Giorgi era conosciuto in città: dal 1976 si occupava della ’ditta Giorgi’, nota galleria di antiquariato di via dei Serragli, in Oltrarno, fondata dal suo trisavolo Tommaso, nel 1853. 🔗 Leggi su Lanazione.it

