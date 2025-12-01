Lavori in corso a Bologna | attenzione alle chiusure in A14 e in centro

Prosegue la raffica di cantieri e relative modifiche della viabilità: via Nosadella sarà impercorribile fino a fine anno. Ma c'è anche qualche buona notizia: con la fine dei lavori in alcune aree anche i bus tornano ai percorsi originali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori in corso a Bologna: attenzione alle chiusure in A14 e in centro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lavori in corso a Pozzolo sul Mincio per i lavori di asfaltatura della SP 21. Tutte le informazioni nell'articolo di Mantovauno #rassegnastampa #Marmirolo - facebook.com Vai su Facebook

Lavori in corso a Bologna: attenzione alle chiusure in A14 e in centro - Prosegue la raffica di cantieri e relative modifiche della viabilità: via Nosadella sarà impercorribile fino a fine anno. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Tangenziale di Bologna: attenzione alle chiusure notturne - Proseguono i lavori anche sulla Tangenziale, dove resta ancora chiuso in modo continuativo lo Svincolo 6 in entrata verso San L ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Canale Reno, lavori terminati. Oggi l'inaugurazione - Cambia volto un luogo iconico del centro storico, in via Riva Reno completato dopo un anno e mezzo il rifacimento che ha portato alla luce i corso d'acqua ... Si legge su rainews.it