Lavori di Acque Veronesi da lunedì chiude un tratto di corso Porta Nuova

Veronasera.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 1 fino a sabato 6 dicembre, saranno vietati il transito alle autovetture in direzione sud (stazione) e la sosta in corso Porta Nuova, a Verona, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Battisti e la circonvallazione Oriani. I divieti si rendono necessari per consentire. 🔗 Leggi su Veronasera.it

