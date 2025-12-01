Lavoratrici e lavoratori di La Perla tutti riassunti Urso | mantenuto ogni impegno
“La firma dei contratti e il rientro in azienda di tutte le lavoratrici e i lavoratori di La Perla chiudono una vertenza lunga e complessa, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha seguito dal primo istante con grande attenzione e senso di responsabilità. Abbiamo mantenuto ogni impegno, portando a compimento una battaglia che sembrava impossibile e restituendo un futuro industriale e occupazionale a questa icona globale della moda Made in Italy “. È con queste parole, dalle quali traspare una grande soddisfazione che il ministro Adolfo Urso, capo del Mimit ha commentato la chiusura della vertenza e la relativa riassunzione di tutti i lavoratori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
