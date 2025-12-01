EMPOLI Ennesimo furto (pochi euro) con ingenti danni per la Lavanderia Express Wash di Cristiano Ulivi. Dopo l’ultimo episodio dello scorso luglio al locale di piazza Matteotti a Empoli, stavolta l’imprenditore empolese ha dovuto assistere tramite la propria videosorveglianza interna all’assalto di quello ai Santa Croce sull’Arno. Ancora una volta un uomo, a volto scoperto è entrato nel locale intorno alle 8.30 di mattina, appena dopo che una cliente aveva azionato un lavaggio ed era uscita per fare altre commissioni prima di tornare a recuperare il bucato. Ingenti, come detto, i danni. Da un distributore automatico di caffè completamente distrutto per recuperare qualche spicciolo, ad un muro di cartongesso sfondato per penetrare nella stanza adiacente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavanderia nel ’mirino’: "È lo stesso individuo"