Lav celebra la Giornata internazionale del volontariato con una serata speciale

Cesenatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata internazionale del volontariato, la sede Lav di Forlì-Cesena organizza una serata dedicata ai volontari e a tutti coloro che sostengono le attività dell’associazione. L’evento si terrà venerdì 5 dicembre alle 19 al Ristorante Dolceriso di Cesena, con una cena vegana. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

