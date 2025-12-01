L' autobus urta il cancello e il parcheggio diventa una trappola
I mercatini di Natale, si sa, attirano turisti e curiosi da tutta Italia; spesso, vere e proprie comitive organizzano dei pullman per raggiungere le mete dei mercatini. E, talvolta, possono succedere anche degli spiacevoli imprevisti. Proprio come accaduto nel pomeriggio di sabato 29 novembre a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
