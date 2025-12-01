Inter News 24 Il capitano nerazzurro Lautaro Martinez torna a segnare grazie anche alla grande mossa tattica di mister Chivu. E intanto arriva il confronto con Julian Alvarez. L’attaccante argentino Lautaro Martínez è stato il protagonista assoluto della vittoria dell’Inter sul campo del Pisa, siglando la doppietta che ha sbloccato e chiuso la gara. Due gol di pregevole fattura, che regalano un successo fondamentale che riporta i nerazzurri al successo dopo le due cocenti sconfitte contro Milan e Atletico Madrid. Tre punti d’oro che rilanciano le ambizioni di scudetto della Beneamata, soprattutto dopo il ko della Roma con il Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro torna a ruggire: la scelta di Chivu dopo Atletico Madrid e Milan. E quel confronto con Alvarez…