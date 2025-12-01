È il capitano a tirar fuori l’ Inter dalla tormenta. Dopo due sconfitte consecutive e un’ora abbondante di scarsa vena in casa del Pisa, Lautaro Martinez scuote la rete avversaria e lancia i suoi verso il 2-0 che interrompe la serie negativa. "Sono contento, cercavamo la vittoria e ce l’abbiamo fatta - dice l’argentino a fine gara -. Le critiche? Sono abituato, lascio parlare chi è fuori. Sono contento per la squadra, per me e la mia famiglia. Ho ancora tanti anni di contratto, la gente mi vuole bene. Da diverse stagioni lottiamo per tutte le competizioni. Una cena a Pio Esposito per l’assist? Certo, offro una grigliata visto che sono bravissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lautaro scaccia i fantasmi. Rilancio Inter col capitano. Chivu, sorrisi d’alta quota