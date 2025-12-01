Lautaro scaccia i fantasmi Rilancio Inter col capitano Chivu sorrisi d’alta quota
È il capitano a tirar fuori l’ Inter dalla tormenta. Dopo due sconfitte consecutive e un’ora abbondante di scarsa vena in casa del Pisa, Lautaro Martinez scuote la rete avversaria e lancia i suoi verso il 2-0 che interrompe la serie negativa. "Sono contento, cercavamo la vittoria e ce l’abbiamo fatta - dice l’argentino a fine gara -. Le critiche? Sono abituato, lascio parlare chi è fuori. Sono contento per la squadra, per me e la mia famiglia. Ho ancora tanti anni di contratto, la gente mi vuole bene. Da diverse stagioni lottiamo per tutte le competizioni. Una cena a Pio Esposito per l’assist? Certo, offro una grigliata visto che sono bravissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Riecco #Lautaro: doppietta al Pisa e l'Inter scaccia la mini-crisi! Vai su X
È finitaaaaa!!! L'Inter torna alla vittoria con uno 0-2 nel secondo tempo. Lautaro scaccia la crisi, e l'Inter può rifiatare dopo le critiche delle ultime settimane. - facebook.com Vai su Facebook
Lautaro scaccia i fantasmi. Rilancio Inter col capitano. Chivu, sorrisi d’alta quota - Mercoledì il Venezia in Coppa Italia, per l’attacco si candidano Bonny ed Esposito. sport.quotidiano.net scrive
Lautaro banishes the ghosts. Inter relaunch with the captain. Chivu, high-flying smiles. - In Pisa, the number 10 scored the winner in the second half, as the Nerazzurri returned to winning ways after two defeats. Da sport.quotidiano.net
Inter, Lautaro al lavoro per partire dall'inizio. Chivu ne prepara il rilancio già sabato a Cagliari - Prima i viaggi con la nazionale argentina, poi il mal di schiena che lo ha costretto a saltare la prima partita di Champions che hanno frenato lui e penalizzato l’Inter, che comunque ha potuto ... Si legge su tuttomercatoweb.com