Lautaro riporta l’Inter alla vittoria E le prestazioni della squadra parlano chiaro

Inter News 24 Con una fantastica doppietta messa a segno nel secondo tempo, Lautaro Martinez affonda il Pisa. E sulle prestazioni della squadra c’è un però. L’ Inter si rialza dopo le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, superando il Pisa per 2-0 grazie a una doppietta di Lautaro Martínez. Come analizza il Corriere dello Sport, i nerazzurri si portano a casa i tre punti “giocando peggio” rispetto alle precedenti uscite negative, un fatto che sottolinea quanto sia “fondamentale anche strappare le vittorie sporche”. La vittoria è significativa, ottenuta contro una squadra toscana che non perdeva da sei gare e non subiva gol in casa da oltre 500 minuti. 🔗 Leggi su Internews24.com

