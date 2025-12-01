Lautaro Martinez supera Mazzola è il quarto marcatore all-time dell’Inter | davanti ha solo tre leggende | La nuova classifica

Giuseppe Meazza, Alessandro Altobelli e Roberto Boninsegna. Tre leggende dell’Inter. Poi c’è Lautaro Martinez. Lo dicono i numeri: con la doppietta segnata contro il Pisa nello 0-2 in campionato, l’argentino è diventato il quarto miglior marcatore della storia dell’Inter con 163 gol, dietro ai tre “mostri sacri” già citati. Superato definitivamente Sandro Mazzola che è a quota 161. Numeri prestigiosi, che confermano quanto Lautaro Martinez stia sempre più entrando nella storia del club nerazzurro. Una doppietta che lo ha portato anche a diventare il capocannoniere del campionato di Serie A con 6 gol, in attesa di Bologna-Cremonese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

