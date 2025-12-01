Lautaro Martinez | Le critiche fanno parte del gioco

Il capitano dell'Inter è intervenuto a margine del Gran Galà del calcio che si è svolto a Milano. "Io penso solo a migliorarmi, a guardare avanti e a regalare allegria al popolo nerazzurro", ha poi aggiunto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lautaro Martinez: "Le critiche fanno parte del gioco"

