Lautaro Martinez affonda il Pisa con una doppietta Chivu lo abbraccia ma…
Inter News 24 Lautaro Martinez ha dato un grosso contributo alla sua Inter nella vittoria in quel di Pisa con una fantastica doppietta. Chivu lo abbraccia ma.. La doppietta segnata contro il Pisa ha rappresentato una boccata d’ossigeno per il capitano dell’ Inter, l’attaccante argentino Lautaro Martínez. Nonostante i giudizi sempre pressanti che accompagnano un giocatore di questo livello, il bomber veniva da un periodo opaco, aggravato da un appannamento fisico dovuto a un attacco influenzale subito prima del Derby, come ha spiegato l’allenatore Cristian Chivu. Nella difficile gara contro la squadra toscana di Gilardino, schierata in modo compatto, l’argentino è riuscito a incanalare il suo nervosismo trasformandolo in forza pura, siglando una doppietta che in campionato gli mancava da circa un anno. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
?6 gol e attuale capocannoniere della Serie A ?4 gol in Champions League I numeri della "crisi" di Lautaro Martinez Avanti, Toro! - facebook.com Vai su Facebook
Lautaro: "Critiche? Lasciamo parlare la gente" #SkySport #Inter #SerieA #LautaroMartinez Vai su X
Lautaro Martinez affonda il Pisa. Il Lecce si toglie dai guai - 1 20’ Coulibaly (L), 22’ Banda (L), 57’ Adams (T) Nell’anticipo domenicale del 13esimo turno, la squadra di Di Francesco la spunta sul Torino: tre punti che danno ossigeno alla classi ... Da msn.com
Lautaro Martinez fa 121 e spacca il Pisa. L'Inter torna a vincere e Chivu sorride - promossa a domicilio con il capitano sugli scudi nella ripresa ... Lo riporta tuttosport.com
Doppio Lautaro Martinez, l'Inter passa a Pisa - 0 in casa del Pisa nel match delle ore 15 della 13esima giornata di Serie A. Come scrive latinaoggi.eu