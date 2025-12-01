Lautaro | Ci serviva la vittoria ora testa a mercoledì Si deve arrivare in…
Lautaro. L’ Inter ritrova il sorriso e lo fa in una delle settimane più delicate della stagione. Dopo i ko contro Milan e Atletico Madrid, la squadra di Cristian Chivu torna alla vittoria superando un Pisa coraggioso e compatto, capace di mettere in difficoltà i nerazzurri per almeno un’ora. A decidere il match è stato ancora una volta Lautaro Martinez: una doppietta pesantissima, confezionata grazie agli assist di Esposito e Barella, che ha indirizzato la gara e restituito fiducia a un gruppo che aveva bisogno di una scossa. Proprio il capitano nerazzurro, protagonista assoluto, ha parlato nel post partita ai microfoni di InterTV. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
