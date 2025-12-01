L' attrice ospite del The Stephen Colbert Show racconta il suo rapporto con l' età e festeggia i 63 anni | Il periodo più eccitante della vita

D emi Moore ha appena compiuto 63 anni e ha scelto di festeggiare il suo compleanno parlando del suo rapporto con gli anni che passano. Ospite del The Stephen Colbert Show, l’attrice di The Substance ha ribadito un messaggio che negli ultimi anni è diventato il filo rosso della sua evoluzione personale: «Mi sento in un momento meraviglioso della mia vita. Chiunque pensi che invecchiare significhi vivere meno, si sbaglia di grosso». Demi Moore: film, età, Ghost e amori. guarda le foto Una «gioiosa accettazione» dello scorrere del tempo. Non è la prima volta che Moore cerca di distruggere il tabù dell’età, soprattutto all’interno del mondo di Hollywood. 🔗 Leggi su Iodonna.it

