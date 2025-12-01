Avventura, passione, rivoluzione e amore per la natura: sono questi i colori di Sandokan, la serie evento che ridà vita all’immortale personaggio creato da Emilio Salgari. A 50 anni dal debutto della fiction cult di Sergio Sollima con Kabir Bedi dagli occhi bistrati di kajal straordinario protagonista, la Tigre della Malesia torna sul piccolo schermo, su Rai1 da stasera. Stavolta è Can Yaman ad assaltare navi e guidare ribellioni nel Borneo del 1840, colonia inglese, nella miniserie Sandokan, quattro serate dirette da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, con un cast che comprende anche Alanah Bloor, Alessandro Preziosi nei panni del fidato Yanez, Ed Westwick, Madeleine Price e John Hannah. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L’attesa è finita: la leggenda di Sandokan ritorna in tv