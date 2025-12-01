Nel 2025 FMG spa ha redatto il secondo bilancio di sostenibilità, su base totalmente volontaria. Per sostenibilità aziendale l’azienda intende "non solo la salvaguardia dell’ambiente, ma anche l’attenzione al benessere delle persone, sia quelle che lavorano all’interno dell’azienda, sia i cittadini in generale. Si intende, cioè, l’impegno concreto dell’azienda nel dar vita a un modello di business che permetta il sostentamento dell’impresa a lungo termine, ma che sia anche attento all’ambiente, al benessere sociale e a una governance equa e lungimirante. Mettere a sistema quanto facciamo in questo senso e fissare gli obiettivi futuri, sta alla base della scelta di redigere il bilancio di sostenibilità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’attenzione per il territorio