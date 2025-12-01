L’attentato a Ranucci aumenta il livello della scorta | Ora 4 agenti e una seconda auto blindata

Il Viminale – in seguito alla richiesta del presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Chiara Colosimo -, ha aumentato la scorta al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato lo scorso ottobre quando una bomba distrusse l’auto del giornalista e di sua figlia davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, vicino Pomezia. La richiesta, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivata dopo l’audizione in Commissione. Sotto casa del conduttore, ora, ci sono quattro agenti di scorta e un secondo veicolo blindato. Il livello di sicurezza passerà dunque da quarto a secondo. Il Copasir chiede le parti secretate dell’audizione di Ranucci in Vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Open.online

