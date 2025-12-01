L’assalto alla Stampa quello alle banche e la solita tragedia bipopulista italiana

Con l’assalto alla Stampa e quello a Mps, Mediobanca e Generali, le cronache italiane del bipopulismo continuano ad alimentare il miserabile discorso pubblico che poi siamo costretti a commentare, malgrado la forte tentazione di dedicarci alla casa nel bosco e ad altri passatempi nazionali. Non so quale dei due assalti sia più grave per le sorti della democrazia liberale italiana, quello alla libera stampa o quello al sistema finanziario, ma so che le due incursioni sono le due facce della stessa medaglia populista che affligge l’Italia: da una parte l’aggressione violenta alla libertà di informazione orchestrata dal centro sociale Askatasuna, dall’altra la scalata a banche e assicurazioni che secondo la procura di Milano sarebbe stata concertata assieme al governo con modalità illegali; da una parte gli antagonisti pro Pal, dall’altra parte gli oligarchi pro Pal. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

