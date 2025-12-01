L' asciugacapelli che ti meriti costa meno di 40 euro con il Black Friday 2025
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Attenzione, manca pochissimo. Il Black Friday di Amazon durerà solo fino alla mezzanotte di oggi e questa volta non puoi cavartela con la solita scusa. Sei mesi che ripeti a chiunque che stai aspettando questa settimana per cambiare il phon e adesso eccoci qui: il tuo asciugacapelli, fedele compagno di mille mattinate o serate stanche, ha superato da un pezzo la soglia della decenza. Lo accendi e subito arriva quell’odore di bruciato un po’ nostalgico da stufa della nonna. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Scopri altri approfondimenti
Il freddo, l’umidità e il riscaldamento possono mettere a dura prova anche i capelli più curati ? Molte persone commettono piccoli errori senza accorgersene — come usare l’asciugacapelli troppo caldo, shampoo non idratanti o legare i capelli ancora u - facebook.com Vai su Facebook
L'asciugacapelli che ti meriti costa meno di 40 euro con il Black Friday 2025 - E le offerte in corso su Amazon fino a mezzanotte sono la ciliegina sulla torta per scegliere tra i migliori in as ... Si legge su gqitalia.it
Prezzo IMPERDIBILE per questo asciugacapelli professionale: costa meno di 15€ - Aciugatura rapida e capelli setosi grazie alla tecnologia ionica avanzata: questo phon professionale, con accessori inclusi, è un portento. Riporta quotidiano.net
Sembra quello di un noto marchio, ma da ACTION costa meno di 20€: che offerta - Questo asciugacapelli styler 3 in 1 è in offerta da Action a soli 15,95 euro: non ha nulla da invidiare ai marchi più blasonati. msn.com scrive